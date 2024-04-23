الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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A. Moussa 90' + 5' (هدف عكسي)
M. Gaber 4' (جزاء)M. El Shami 54'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

فاركو v المصريالنتائج والإحصائيات,