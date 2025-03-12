الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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Y. Marei 70'A. Nasser 89'
أسامة فيصل 53' (جزاء)
(ن م 2-1)

فاركو v البنك الأهليالنتائج والإحصائيات,