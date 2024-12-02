الدوري المصري الممتاز
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0 - 4
ن م
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N. Mansy 18', 22'محمد سيد زيزو 72' (جزاء)H. Abdelmaguid 79'
(ش١ 0-2) (ن م 0-4)

غزل المحلة v الزمالكالنتائج والإحصائيات,