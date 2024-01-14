كأس أمم إفريقيا
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1 - 2
ن م
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M. Ashimeru 36'أليكساندر دجيكو 56'
J. Monteiro 17'غاري مينديز رودريغيز 90' + 1'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

غانا v الرأس الأخضرالنتائج والإحصائيات,