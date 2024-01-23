كأس أمم إفريقيا
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2 - 3
ن م
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A. Jallow 72'E. Colley 85'
كارل توكو ايكامبي 56'J. Gomez 87' (هدف عكسي)C. Wooh 90' + 1'
(ش١ 0-0) (ن م 2-3)

غامبيا v الكاميرونالنتائج والإحصائيات,