دوري أدنوك
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2 - 3
انتهت
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ميلوس كوسانوفيتش 59' (ضربة جزاء), 67' (ضربة جزاء)
مهدي قائدي 5', 42'S. Rashid 16'
(½ 0-3) (انتهت 2-3)

عجمان ضد إتحاد كلباءالنتائج والإحصائيات,