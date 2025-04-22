دوري روشن السعودي
team-logo
2 - 3
ن م
team-logo
رمزي صولان 18'نيكولاي ستانسيو 73'
ايميريك لابورت 25'علي الحسن 70'سلطان الغنام 90' + 4'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

ضمك v النصرالنتائج والإحصائيات,