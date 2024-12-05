دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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جورج كيفين نكودو 7' (جزاء)فرونسوا كامانو 67'
F. Sakala 58'أليخاندرو بوزويلو 70'
(ش١ 1-0) (ن م 2-2)

ضمك v الفيحاءالنتائج والإحصائيات,