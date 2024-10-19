دوري روشن السعودي
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2 - 2
ن م
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حبيبو محمدو ديالو 61'جورج كيفين نكودو 77'
M. Barrow 27'عبدالفتاح آدم 85'
(ش١ 0-1) (ن م 2-2)

ضمك v التعاونالنتائج والإحصائيات,