كأس رابطة المحترفين
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3 - 3جزاء 4 - 3
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J. Kayode 68'J. Shipley 71', 84'
C. Grant 4'سام أوستن 23'A. Jatta 89'
(ش١ 0-2) (ن م 3-3)

شروسبري v نوتنجهام كاونتيالنتائج والإحصائيات,