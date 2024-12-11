دوري أبطال أوروبا
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5 - 1
ن م
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A. Stiller 25'E. Millot 53'C. Fuehrich 61'J. Vagnoman 66'Y. Keitel 75'
L. Lakomy 6'
(ش١ 1-1) (ن م 5-1)

شتوتجارت v يونج بويزالنتائج والإحصائيات,