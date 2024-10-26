الدوري الألماني
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2 - 1
ن م
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D. Undav 19'E. Toure 61'
A. Gigovic 84'
(ش١ 1-0) (ن م 2-1)

شتوتجارت v هولشتاين كيلالنتائج والإحصائيات,