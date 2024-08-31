الدوري الألماني
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3 - 3
ن م
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E. Millot 8'J. Leweling 15'F. Rieder 88'
N. Amiri 43' (جزاء)J. Burkardt 62'M. Leitsch 90' + 4'
(ش١ 2-1) (ن م 3-3)

شتوتجارت v ماينتسالنتائج والإحصائيات,