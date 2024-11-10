الدوري الألماني
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2 - 3
ن م
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J. Vagnoman 86'N. Woltemade 90'
H. Ekitike 45'N. Brown 55'عمر مرموش 62'
(ش١ 0-1) (ن م 2-3)

شتوتجارت v آينتراخت فرانكفورتالنتائج والإحصائيات,