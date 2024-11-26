دوري أبطال إفريقيا
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1 - 2
ن م
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K. Mayo 66'
M. Nkota 5', 27'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

شباب بلوزداد v أورلاندو بايريتسالنتائج والإحصائيات,