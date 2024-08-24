دوري الخليج العربي
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2 - 1
ن م
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مؤنس دبور 68'سردار أزمون 90' + 2'
A. Abang 66'
(ش١ 0-0) (ن م 2-1)

شباب أهلي دبي v البطائحالنتائج والإحصائيات,