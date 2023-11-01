كأس ملك إسبانيا
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1 - 3
ن م
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I. Fernandez 32'
P. Vazquez 89'L. Perez 115'D. Mella 117'
(ش١ 1-0) (ن م 1-1) (و إ 1-3)

سي دي كوفادونغا v ديبورتيفو لا كورونياالنتائج والإحصائيات,