كأس ملك إسبانيا
team-logo
0 - 3
ن م
team-logo
C. Alvarez 51'روبيرتو ايبانييز 60'D. Gomez 77'
(ش١ 0-0) (ن م 0-3)

سي دي فاريا v ليفانتيالنتائج والإحصائيات,