دوري أبطال إفريقيا
team-logo
6 - 0
ن م
team-logo
سايدي نتيبازونكيزا 7'P. Jobe 14'K. Denis 22'C. Chama 76'L. Chasambi 86'F. Luamba Ngoma 89'
(ش١ 3-0) (ن م 6-0)

سيمبا v جالاكسيالنتائج والإحصائيات,