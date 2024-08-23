الدوري الإسباني – لا ليجا
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3 - 1
ن م
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أوسكار مينجويزا 22'ياجو أسباس 27'Fran Beltran 60'
دييجو لوبيز 15'
(ش١ 2-1) (ن م 3-1)

سيلتا فيجو v فالنسياالنتائج والإحصائيات,