الدوري الإسباني – لا ليجا
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1 - 2
انتهت
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ماركوس الونسو 10' (ضربة جزاء)
إسحاق بالازون 17'خورخي دي فروتوس 45' + 2'
(½ 1-2) (انتهت 1-2)

سيلتا فيجو ضد رايو فاليكانوالنتائج والإحصائيات,