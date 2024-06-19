الدوري المصري الممتاز
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0 - 1
ن م
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A. El Ouady 12' (جزاء)
(ش١ 0-1) (ن م 0-1)

سيراميكا كليوباترا v مودرن سبورتالنتائج والإحصائيات,