كأس مصر
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0 - 3
ن م
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Dilson 106', 120' + 2'A. El Sakran 120' + 1'
(ش١ 0-0) (ن م 0-0) (و إ 0-3)

سيراميكا كليوباترا v زدالنتائج والإحصائيات,