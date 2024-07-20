الدوري المصري الممتاز
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4 - 0
ن م
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A. Kendouci 3' (جزاء)S. Awujoola 17', 42'N. Alaa 78'
(ش١ 3-0) (ن م 4-0)

سيراميكا كليوباترا v بلدية المحلةالنتائج والإحصائيات,