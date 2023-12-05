الدوري المصري الممتاز
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4 - 2
ن م
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Y. Rayan 41'S. Awujoola 73'J. Ebuka 76'M. Dowidar 88' (هدف عكسي)
A. Amin 87'A. Hawash 90' + 1'
(ش١ 1-0) (ن م 4-2)

سيراميكا كليوباترا v إنبيالنتائج والإحصائيات,