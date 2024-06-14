الدوري المصري الممتاز
team-logo
1 - 2
ن م
team-logo
A. Ramadan 26'
عبد الله السعيد 80' (جزاء)I. N'diaye 89'
(ش١ 1-0) (ن م 1-2)

سيراميكا كليوباترا v الزمالكالنتائج والإحصائيات,