الدوري المصري الممتاز
team-logo
2 - 0
انتهت
team-logo
رجب نبيل 45' + 4'محمود عبد الحفيظ 58'
(½ 1-0) (انتهت 2-0)

سيراميكا كليوباترا ضد الحدودالنتائج والإحصائيات,