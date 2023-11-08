كأس ملك إسبانيا
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3 - 4
ن م
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J. Silva 12'H. Diaz 90' + 3', 90' + 7'
L. Martinez 38'J. Cabo 52', 98'A. Gete 73'
(ش١ 1-1) (ن م 3-3) (و إ 3-4)

سيجوفيانا v سيساتوالنتائج والإحصائيات,