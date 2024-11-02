كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 1
ن م
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J. McGregor 83'كابونغو تشيمانغا 106'
هاري أندرسون 64'
(ش١ 0-0) (ن م 1-1) (و إ 2-1)

سويندون v كولشيسترالنتائج والإحصائيات,