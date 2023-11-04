كأس الاتحاد الإنجليزي
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4 - 7
ن م
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D. Kemp 75', 78'تشارلي أوستن 90' + 2', 90' + 5'
J. Barham 1', 4', 58'J. Stokes 9'L. Tolaj 45' + 3', 51'C. Harries 47' (جزاء)
(ش١ 0-4) (ن م 4-7)

سويندون v ألديرشوتالنتائج والإحصائيات,