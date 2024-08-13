كأس رابطة المحترفين
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ش١
3 - 1
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R. Pereira 24'L. Cullen 70'A. Abdulai 90' + 6'
أوليفر هوكينز 87'

سوانسي سيتي v جيلينجهامتعليق مباشر,