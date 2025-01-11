كأس الاتحاد الإنجليزي
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1 - 2
ن م
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M. Aleksic 64'
T. Cannon 4' (جزاء)N. Ennis 112'
(ش١ 0-1) (ن م 1-1) (و إ 1-2)

سندرلاند v ستوك سيتيالنتائج والإحصائيات,