الدوري المصري الممتاز
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1 - 2
ن م
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J. Ajayi 90' + 5' (جزاء)
M. Samir 15' (جزاء)S. Hussein 61'
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

سموحة v زدالنتائج والإحصائيات,