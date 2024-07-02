الدوري المصري الممتاز
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2 - 3
ن م
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H. Hassan 15' (جزاء)F. Farid 90' + 1'
F. Mayele 45' + 2'M. Marei 72'F. Lakay 79'
(ش١ 1-1) (ن م 2-3)

سموحة v بيراميدزالنتائج والإحصائيات,