الدوري المصري الممتاز
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4 - 0
ن م
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A. Kalawa 33'A. Justice 42'H. Hassan 49'J. Ajayi 82'
(ش١ 2-0) (ن م 4-0)

سموحة v بلدية المحلةالنتائج والإحصائيات,