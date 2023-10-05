الدوري المصري الممتاز
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2 - 1
ن م
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M. El Badry 17'F. Farid 39' (جزاء)
J. Ochaya 28' (جزاء)
(ش١ 2-1) (ن م 2-1)

سموحة v المقاولون العربالنتائج والإحصائيات,