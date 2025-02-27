الدوري المصري الممتاز
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0 - 3
ن م
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S. Mohsen 5', 45' + 1'J. Ebuka 90' + 1'
(ش١ 0-2) (ن م 0-3)

سموحة v المصريالنتائج والإحصائيات,