الدوري المصري الممتاز
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1 - 1
ن م
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F. Farid 4'
A. Belhadji 90' + 4' (جزاء)
(ش١ 1-0) (ن م 1-1)

سموحة v الجونةالنتائج والإحصائيات,