دوري أبطال أوروبا
team-logo
1 - 3
ن م
team-logo
I. Metsoko 85'
J. Leweling 11', 36'F. Rieder 87'
(ش١ 0-2) (ن م 1-3)

سلوفان براتيسلافا v شتوتجارتالنتائج والإحصائيات,