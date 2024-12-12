الدوري الأوروبي
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1 - 2
ن م
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T. Chory 58'
N. Angulo 8'Y. Verschaeren 31'
(ش١ 0-2) (ن م 1-2)

سلافيا براج v أندرلختالنتائج والإحصائيات,