دوري أبطال أوروبا
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0 - 1
ن م
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O. Lukasova 65' (هدف عكسي)
(ش١ 0-0) (ن م 0-1)

سلافيا براج للسيدات v ساندفايكينالنتائج والإحصائيات,