كأس الاتحاد الإنجليزي
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4 - 3
ن م
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جوردان روبرتس 3'جايمي ريد 58' (جزاء), 90' + 10'داين هيمينغز 81'
لوك نوريس 28' (جزاء)R. Apter 55'كييرون موريس 90' + 1'
(ش١ 1-1) (ن م 4-3)

ستيفيناج v ترانميرالنتائج والإحصائيات,