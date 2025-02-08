كأس الاتحاد الإنجليزي
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3 - 3ضربة جزاء 2 - 4
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L. Koumas 42', 46'ليويس باكير 58' (ضربة جزاء)
R. Colwill 8', 68'Y. Salech 20'
(½ 1-2) (انتهت 3-3) (انتهت 3-3)

ستوك سيتي ضد كارديف سيتيالنتائج والإحصائيات,