كأس الاتحاد الإنجليزي
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2 - 4
ن م
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J. van Hecke 16' (هدف عكسي)ليويس باكير 63' (جزاء)
P. Estupinan 45' + 6'لويس دينك 52'J. Pedro 71', 80'
(ش١ 1-1) (ن م 2-4)

ستوك سيتي v برايتونالنتائج والإحصائيات,