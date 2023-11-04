كأس الاتحاد الإنجليزي
team-logo
5 - 1
ن م
team-logo
كايل ووتون 14', 38', 67', 71'O. Bailey 83'
J. Rollins 22'
(ش١ 2-1) (ن م 5-1)

ستوكبورت v وركسوبالنتائج والإحصائيات,