الدوري الفرنسي
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2 - 1
ن م
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A. Santos 70'E. Emegha 74'
O. Sahraoui 8'
(ش١ 0-1) (ن م 2-1)

ستراسبورج v ليلالنتائج والإحصائيات,