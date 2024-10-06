الدوري الفرنسي
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2 - 2
ن م
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A. Sylla 18'H. Diarra 60' (جزاء)
M. Nzola 5'A. Diouf 44'
(ش١ 1-2) (ن م 2-2)

ستراسبورج v لانسالنتائج والإحصائيات,