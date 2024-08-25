الدوري الفرنسي
team-logo
3 - 1
ن م
team-logo
A. Santos 23'E. Emegha 48'C. Wooh 87' (هدف عكسي)
L. Blas 57'
(ش١ 1-0) (ن م 3-1)

ستراسبورج v رينالنتائج والإحصائيات,