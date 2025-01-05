الدوري الفرنسي
team-logo
3 - 1
ن م
team-logo
H. Diarra 45' + 4' (جزاء)F. Lemarechal 59'E. Emegha 87'
H. Traore 14'
(ش١ 1-1) (ن م 3-1)

ستراسبورج v أوكسيرالنتائج والإحصائيات,