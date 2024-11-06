دوري أبطال أوروبا
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1 - 2
ن م
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V. Olatunji 90' + 2'
E. Fernandes 37'K. Kairinen 80' (هدف عكسي)
(ش١ 0-1) (ن م 1-2)

سبارتا براج v بريستالنتائج والإحصائيات,